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На адмінбудівлі залізорудного комбінату у Кривому Розі замість зірки встановили тризуб

Для міста це стало визначною подією.

Зі шпилю адмінбудівлі залізорудного комбінату у Кривому Розі зняли радянську зірку. На її місце встановили український тризуб.

Фото: facebook.com/АТ "Криворізький залізорудний комбінат"

Про це йдеться на фейсбук-сторінці АТ "Криворізький залізорудний комбінат".

"Вітаємо працівників Криворізького залізорудного комбінату, мешканців міста та всіх патріотів держави з визначною для нас подією – встановленням національного Герба України на шпилі адміністративної будівлі АТ «Кривбасзалізрудком». Пишаємося героями, патріотами, волонтерами та всіма небайдужими мешканцями Кривого Рогу", – сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/АТ "Криворізький залізорудний комбінат"

Фото: facebook.com/АТ "Криворізький залізорудний комбінат"

Фото: facebook.com/АТ "Криворізький залізорудний комбінат"

Фото: facebook.com/АТ "Криворізький залізорудний комбінат"

Як повідомляли, раніше в Дніпрі перейменували понад 30 вулиць та провулків, назви яких були пов’язані з Росією.

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