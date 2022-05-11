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Мінкультури готове ініціювати створення експертної ради для рекомендацій щодо дерусифікації

"Хочеться, щоб це була відповідальна, спокійна та виважена, але не відстрочена у часі процедура".

Мінкультури готове ініціювати створення експертної ради для рекомендацій щодо дерусифікації
Фото: Макс Требухов

Міністерство культури та інформаційної політики готове ініціювати створення при відомстві експертної ради з напрацювання рекомендацій із низки питань, пов'язаних із процесом дерусифікації.

Про це заявив міністр Олександр Ткаченко під час першого круглого столу із серії: "Дерусифікація, декомунізація та деколонізація у публічному просторі", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові ініціювати створення ради при міністерстві з напрацювання рекомендацій у тих чи інших питаннях щодо досить делікатної, але й необхідної теми – про те, як переосмислювати минуле, що робити зі спадщиною Росії та СРСР у назвах вулиць та площ", - сказав він.

Своєю чергою, голова Українського інституту національної пам'яті  Антон Дробович заявив, що не хочеться, щоб питання перейменування та переміщення пам'ятників, на які є громадський запит, "перетворилося на бардак та хаос".

"Хочеться, щоб це була відповідальна, спокійна та виважена, але не відстрочена у часі процедура", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе, щоб на території нашої країни відбулася "дерусифікація".

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