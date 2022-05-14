У Дії відкрили опитування щодо наступної воєнної марки для Укрпошти

Серед варіантів – песик Патрон та Гаага для Путіна.

У застосунку Дія зʼявилося нове опитування – українці можуть проголосувати за те, якою буде наступна, третя воєнна марка Укрпошти.

скрін

Для цього треба зайти в розділ "Послуги", обрати "Опитування" і проголосувати, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федеров у фейсбуці.

"За тиждень після завершення опитування ми передамо результати Укрпошта і разом оголосимо «переможця». Заходьте в Дію та вибирайте варіант, який подобається вам найбільше", – закликав він.

Серед пропонованих варіантів – марка з песиком ДСНС Патроном, "Героям Слава!", "Путін, Москва палає, Гаага чекає", "Ой у лузі червона калина" та "Доброго вечора, ми з України".

Перша воєнна марка Укрпошти "Русскій воєнний корабль, іді..." була випущена 12 квітня. Її дизайн виявився певною мірою пророчим, адже на марці зображено фрегат "Москва", який українські захисники та ракети "Нептун" відправили на дно моря.

Друга воєнна марка присвячена цьому ж кораблю і має назву "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!".