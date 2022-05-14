Росія обстрілює Азовсталь з усіх видів озброєння та розтягує процес катування, – брифінг з родинами захисників

Росія обстрілює українських захисників, що перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, з усіх можливих видів зброї. З моря, землі, повітря, використовують заборонену зброю.

Про це повідомила на брифінгу Наталка Зарицька, дружина захисника України, що нині перебуває на території заводу.

За словами її чоловіка, Росія могла б за дві години випустити 500 авіабомб і 40 ракет та зачистити піхотою наших бійців у Маріуполі, однак вона розтягує процес катування.

Зарицька закликала світ не мовчати та зупинити руйнацію, інакше весь світ перетвориться на Азовсталь.

Нагадаємо, росіяни відмовилися випускати поранених бійців з території підприємства. Україна запропонувала обміняти наших поранених захисників на взятих у полон окупантів.

Віцепремʼєрка-міністр із питань ТОТ Ірина Верещук заявляла, що в перемовинах обговорювали евакуаці. 60 людей з Азовсталі – медиків та важко поранених. Загалом з різними травмами на заводі кілька сотень захисників.

Цивільні люди що ховалися в укриттях на території підприємства, були евакуйовані після тривалих перемовин.