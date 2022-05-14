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Росія обстрілює Азовсталь з усіх видів озброєння та розтягує процес катування, – брифінг з родинами захисників

Ворог застосовує і заборонену зброю. 

Росія обстрілює Азовсталь з усіх видів озброєння та розтягує процес катування, – брифінг з родинами захисників
Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Росія обстрілює українських захисників, що перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, з усіх можливих видів зброї. З моря, землі, повітря, використовують заборонену зброю. 

Про це повідомила на брифінгу Наталка Зарицька, дружина захисника України, що нині перебуває на території заводу. 

За словами її чоловіка, Росія могла б за дві години випустити 500 авіабомб і 40 ракет та зачистити піхотою наших бійців у Маріуполі, однак вона розтягує процес катування.

Зарицька закликала світ не мовчати та зупинити руйнацію, інакше весь світ перетвориться на Азовсталь. 

Нагадаємо, росіяни відмовилися випускати поранених бійців з території підприємства. Україна запропонувала обміняти наших поранених захисників на взятих у полон окупантів. 

Віцепремʼєрка-міністр із питань ТОТ Ірина Верещук заявляла, що в перемовинах обговорювали евакуаці. 60 людей з Азовсталі – медиків та важко поранених. Загалом з різними травмами на заводі кілька сотень захисників. 

Цивільні люди що ховалися в укриттях на території підприємства, були евакуйовані після тривалих перемовин. 

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