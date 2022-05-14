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Укрпошта запустила голосування за тему нової поштової марки

Одним із претендентів є пес-розміновувач Патрон.

Укрпошта запустила голосування за тему нової поштової марки
Фото: Укрпошта

У суботу, 14 травня, Укрпошта запустила голосування за тему наступної поштової марки. Воно триватиме до 21 травня включно.

Українцям пропонують обрати одну із п’яти запропонованих тем та лайкнути фото з нею. Ту тему, що збере найбільше голосів, використають у наступному поштовому випуску, що буде вже у червні-липні.

Отже, наступною маркою може стати:

  • Героям слава!
  • Путін, Москва палає, Гаага чекає
  • Песик Патрон з ДСНС
  • "Ой у лузі червона калина"
  • Доброго вечора, ми з України

В Укрпошті звертають увагу, що голосування відбуватиметься і в застосунку Дія та в інших соцмережах Укрпошти: Instagram та Telegram. 

Тому голоси будуть враховані зі всіх офіційних джерел та оголошені 22 травня.

Нагадаємо, пес Патрон, який у складі Чернігівського підрозділу вибухотехніків ДСНС допоміг знешкодити вже понад 200 мін і снарядів, отримав орден “За службу” від президента Володимира Зеленського, нагавкав на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і став зіркою Instagram.

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