Укрпошта запустила голосування за тему нової поштової марки

У суботу, 14 травня, Укрпошта запустила голосування за тему наступної поштової марки. Воно триватиме до 21 травня включно.

Українцям пропонують обрати одну із п’яти запропонованих тем та лайкнути фото з нею. Ту тему, що збере найбільше голосів, використають у наступному поштовому випуску, що буде вже у червні-липні.

Отже, наступною маркою може стати:

Героям слава!

Путін, Москва палає, Гаага чекає

Песик Патрон з ДСНС

"Ой у лузі червона калина"

Доброго вечора, ми з України

В Укрпошті звертають увагу, що голосування відбуватиметься і в застосунку Дія та в інших соцмережах Укрпошти: Instagram та Telegram.

Тому голоси будуть враховані зі всіх офіційних джерел та оголошені 22 травня.

Нагадаємо, пес Патрон, який у складі Чернігівського підрозділу вибухотехніків ДСНС допоміг знешкодити вже понад 200 мін і снарядів, отримав орден “За службу” від президента Володимира Зеленського, нагавкав на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і став зіркою Instagram.