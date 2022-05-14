14 травня із Покровська до Львова поїде евакуаційний потяг

Із Покровська Донецької області через Дніпро до Львова 14 травня вирушить евакуаційний потяг.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«14 травня о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний потяг. 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів», – йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію у Телеграмі оприлюднив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що війська РФ потужно обстрілюють населені пункти в Донецькій області і роблять усе, щоб блокувати виїзди гуманітарних колон із небезпечних регіонів, заявила координаторка дій з гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна.

Станом на 11 травня від обстрілів росіянами евакуаційних колон загинули 33 людини.