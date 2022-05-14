"Буде четверта світова війна і Росія в ній програє", - каже жінка.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову російського військового зі своєю матір'ю. Він намагається пояснити їй причини відсутності "патріотизму" в армії, але жінка переконує його, що треба воювати, а українці мають здаватися.

"Чого вони здаватися будуть, ми на їхній Батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися… Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не спитай, у кого контракт закінчується – не горить бажанням", - каже окупант з Бурятії (2-га десантно-штурмова бригада, що зараз дислокується у Херсонській області).

На питання матері, чому не спрацьовує "патріотизм", він відповідає: "Командир моєї батареї другого взводу сам собі в ногу вистрілив, щоб звалити звідси! Ще на самому початку. Про що говорити можна? Він строкову в Чечні служив".

Однак, жінка продовжує наполягати, що так треба, інакше - "Захід нападе на Росію".

"Якщо Захід почне наступ на Росію. Нас просто всіх повбивають. Буде четверта світова війна і Росія в ній програє", - каже жінка.

Син їй відповідає на це так: "Тоді Путін може схаменеться. Він же розуміє, що ми тут отримуємо жорстко. Боєприпасів та людей – немає… Згідно зі статутом, якщо від бригади менше ніж 50% залишилось, бригаду виводять або приряджають до іншої бригади. А ми своєю бригадою так і воюємо. Тільки народу менше стає… У нас люди самі зникають. Хтось безвісти зник, хтось в полоні, хтось ховається, хтось вже в Росії".

Нагадаємо, на початку квітня керівникам навчальних військових центрів РФ наказали посилити пропаганду війни і заборонити особовому складу відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки з України.

Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт "Окупант", який надає інформацію про військовополонених росіян. Порталом зможуть користуватися громадяни РФ, зокрема - родини солдатів або їхні знайомі, для отримання інформації про стан і місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

Раніше Міністерство оборони підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон. Для українців натомість розробили порадник, як брати в полон. Також заступниця міністра оборони поділилася номером телефону, "по якому можна дзвонити і вам допоможуть".