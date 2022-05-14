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До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка

Через високе навантаження в палатах ставлять по 40 ліжок.

До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
Фото: Скрін з відео

До Криму звозять вбитих та поранених російських окупантів з острова Зміїний, а із 40 зв'язківців живими повернулися лише вісім. 

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Одночасно було евакуйовано тіла 10 загиблих. Усі вони – військовослужбовці частини спецзв'язку ЗС РФ, що дислокується в окупованому Севастополі.

За даними ГУР, зараз у севастопольській військовій лікарні переповнені відділення хірургії та травматології. Через високе навантаження в палатах ставлять по 40 ліжок.

Крім того, через велику кількість поранених окупанти Криму вимагають від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. Водночас донором може стати будь-хто – жодних медичних документів не потрібно, обстеження не проводяться.

Також ГУР повідомляє, що на місцеві "держпідприємства" надійшло розпорядження відправляти до військкоматів певну кількість чоловіків (залежить від загальної кількості працівників). Кримчанам пропонується підписати контракти терміном від трьох місяців до одного року. Їх обіцяють спрямувати у Херсонську та Запорізьку області.

Нагадаємо, що Росія розмістила на острові Зміїному комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".

12 травня спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що українські військові моряки біля острова Зміїний пошкодили вороже судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров".

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