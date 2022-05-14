Шольц пояснив, коли зможе приїхати до України

Наша підтримка України залишається сильною, сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умови свого візиту до України. За його словами, їхати до Києва потрібно тоді, коли є речі, які важливо обговорити на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.

Шольц привітав "роз'яснювальну бесіду" між президентами України й Німеччини Володимиром Зеленським й Франк-Вальтером Штайнмаєром. Також він відзначив приїзд до України голови Бундестагу Бербель Бас й голови німецького МЗС Анналени Бербок.

Відповідаючи на питання, чому він досі не завітав до України, Шольц відзначив, що приїде до Києва, коли це буде необхідним.

"Політично відповідальна людина має їхати до Києва насамперед тоді, коли є конкретні речі, які необхідно обговорити на місці. Наша підтримка України залишається сильною у будь-якому разі", - заявив канцлер.

Нагадаємо, що 13 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і закликав його якнайшвидше домогтися припинення війни в Україні, до покращення гуманітарної ситуації та прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

11 травня канадський прем'єр Трюдо і Шольц домовилися посилити економічну ізоляцію Росії.