Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Сухопутні війська відпрацювали навички наступальних дій на американських БТРах

Українські захисники вже активно використовують техніку та озброєння надані партнерами.

Сухопутні війська відпрацювали навички наступальних дій на американських БТРах
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Командувач Сухопутних військ Зброойних сил України генерал-полковник Олександр Сирський перевірив підготовку одного з підрозділів.

Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

Українські захисники вже активно використовують техніку та озброєння надані партнерами. Зокрема, тренування проходять на БТР М113, що вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

"Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські-окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта", - зазначив Сирський.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Він також зазначив, що наразі потребує максимального вдосконалення тактика ведення бою в містах та селах, зачистка житлових приміщень, наступ піхоти під прикриттям бронетехніки.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Нагадаємо, бронетраспортери M113 Україні передали США. Це - основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Екіпаж M113 складається з двох людей: механіка-водія і командира, крім них бронетранспортер може штатно перевозити одинадцять десантників. 

Озброєння M113 в варіанті бронетранспортера складається з одного 12,7-мм кулемета M2HB. Кулемет розміщується на командирській башті, що дозволяє йому робити круговий обстріл. Боєкомплект кулемета складається з 2000 набоїв стрічками по 100 штук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також