Командувач Сухопутних військ Зброойних сил України генерал-полковник Олександр Сирський перевірив підготовку одного з підрозділів.

Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

Українські захисники вже активно використовують техніку та озброєння надані партнерами. Зокрема, тренування проходять на БТР М113, що вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

"Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські-окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта", - зазначив Сирський.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Він також зазначив, що наразі потребує максимального вдосконалення тактика ведення бою в містах та селах, зачистка житлових приміщень, наступ піхоти під прикриттям бронетехніки.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Нагадаємо, бронетраспортери M113 Україні передали США. Це - основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Екіпаж M113 складається з двох людей: механіка-водія і командира, крім них бронетранспортер може штатно перевозити одинадцять десантників.

Озброєння M113 в варіанті бронетранспортера складається з одного 12,7-мм кулемета M2HB. Кулемет розміщується на командирській башті, що дозволяє йому робити круговий обстріл. Боєкомплект кулемета складається з 2000 набоїв стрічками по 100 штук.