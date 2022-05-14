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Шахраї крадуть дані платіжних карток, обіцяючи "гроші від ООН"

Сторінка імітує веб-ресурс ТСН.

Шахраї крадуть дані платіжних карток, обіцяючи "гроші від ООН"

Шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Урядова команда реагування попереджає про нову шахрайську схему. 

"У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано", - йдеться у повідомленні.

Держспецзв’язку застерігає:

1. Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).

2. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.

Нагадаємо, що у квітні шахраї використовували схожу схему. Тоді видавали себе за популярний телеканал "Україна 24" та використовували тему "грошової допомоги від країн ЄС".

Також під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень.

У Києві викрили чоловіка, який ошукав волонтерів на пів мільйона гривень, пропонуючи відвезти до Чернігова військове спорядження.

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