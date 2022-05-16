У неділю, 15 травня, росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч". За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

Надійшла інформація про 6 загиблих мирних жителів, ще 12 поранені, повідомляють в обласній поліції.

Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів: житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.

"Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли, вчора на Луганщині двоє людей загинули, пораненого 15-річного хлопця доправили до лікарні у Дніпрі. Через ворожі обстріли в області було пошкоджено близько 30 будинків.