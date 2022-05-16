Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, загинули шестеро мирних жителів, – поліція

Ворог скидав авіабомби, бив ракетами "повітря-земля", "градами" і "смерчами".

У неділю, 15 травня, росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч". За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

Надійшла інформація про 6 загиблих мирних жителів, ще 12 поранені, повідомляють в обласній поліції.

Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів: житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.

"Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли, вчора на Луганщині двоє людей загинули, пораненого 15-річного хлопця доправили до лікарні у Дніпрі. Через ворожі обстріли в області було пошкоджено близько 30 будинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також