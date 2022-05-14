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На цьогорічний «Пробіг під каштанами» можна буде вийти в будь-якому безпечному місці

Дистанція пробігу складе 5 кілометрів

На цьогорічний «Пробіг під каштанами» можна буде вийти в будь-якому безпечному місці

Цього року «Пробіг під каштанами» відбудеться 29 травня. Захід відбудеться, щоб зібрати кошти для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Про це повідомив “Вечірній Київ”.

"Попри все, 29 травня, у День Києва, кожен може у будь-який зручний час та в будь-якому безпечному місці подолати символічні 5 км”, - йдеться у повідомленні.

Організатори закликали учасників вийти на прогулянку чи пробіжку і знайти на своєму маршруті лист чи цвіт каштана. Крім того, їх можна намалювати.

Оргкомітет мав сумніви, чи проводити 29-й забіг, але все ж таки вирішив продовжити цю традицію.

Цього року учасники можуть на свій вибір обрати: пройти, пробігтися чи прогулятися із дистанцією близько 5 км.

Нагадаємо, півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко спільно зі своїм клубом запустили кампанію зі збирання коштів для України.

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