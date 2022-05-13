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Сьогодні київське "Динамо" відзначає 95-річчя

З ювілеєм!

Сьогодні київське "Динамо" відзначає 95-річчя
Фото: ФК "Динамо"

95 років тому, 13 травня 1927 року, відбулася історична подія, яка вважається днем заснування київського "Динамо"

Це день реєстрації статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСТ) "Динамо" Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій і спілок Київського округу.

Реєстрація Київського ПСТ "Динамо" 13 травня 1927 року, у рамках якого і заснували пізніше футбольну команду, підтверджена документами в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. 1927 рік відображений і в офіційних документах і довідниках ФІФА і УЄФА, повідомляє пресслужба "Динамо".

За 95 років київський клуб пережив чимало подій і подолав великий шлях – від скромної київської команди до гранда радянського, а потім і українського футболу.

"Динамо" - найтитулованіший клуб СРСР і України: 16 чемпіонських титулів в Україні, 13 кубків України, 9 суперкубків України, 13 титулів чемпіона СРСР, 9 кубків СРСР, 3 суперкубки СРСР, 2 кубки володарів кубків УЄФА, Суперкубок УЄФА, володарі "Золотого м'яча" Олег Блохін, Ігор Бєланов, Андрій Шевченко.

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