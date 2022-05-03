У межах благодійних матчів "Динамо" для України зібрано понад ₴22 млн

Під час серії благодійних матчів київського "Динамо" на підтримку України Match for peace #StopWarInUkraine зібрано понад 22 млн грн, повідомляє клубна пресслужба.

Ці кошти спрямують на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною РФ в Україні.

При цьому наголошено, що це були не просто ігри, а справжнє футбольне, мистецьке та антивоєнне видовище, що привертає увагу спортивного світу та міжнародної спільноти до драматичних подій в Україні, які відбуваються внаслідок війни.

Так, відкрили серію благодійних заходів у Варшаві справжні світові легенди – Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки, солісти якого виконали гімни України та Польщі.

Також під час кожної гри на глядачів чекав виступ українських артистів, які відомі в усьому світі. Зокрема, потужні художні перфоманси відбулися в Польщі та Румунії, де артисти виконали 10-хвилинні mash-up з власних культових пісень і композицій, які стали символом українського спротиву та мужності.

Знаково, що на сцені, яка складалася з контурів карти України, були присутні тимчасові вимушені переселенці – бабусі, жінки та діти, які залишили рідну землю задля безпеки. Під час виступу кожен із них зайняв те місце на карті, де розташована їхня домівка.

Додамо, що благодійні заходи і аукціони тривають. Збір коштів - на спеціальному сайті події.