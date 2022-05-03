Бергамці на останніх хвилинах відновили паритет у поєдинку проти "Салернітани".

Втративши навіть математичні шанси на потрапляння до зони Ліги чемпіонів, "Аталанта" в підсумковому матчі 35-го туру Серії А приймала "Салернітану", яка відчайдушно бореться за збереження місця в еліті італійського футболу наступного сезону.

Команди не виявили найсильнішого, поєдинок завершився нічиєю – 1:1.

Причому господарі уникнули поразки лише на 88-й хвилині. Відзначився дует, який з'явився на полі після перерви: Руслан Маліновський розрізною, прихованою передачею вивів Маріо Пашалича на рандеву з голкіпером гостей – і хорват поклав м'яч у нижній кут воріт.

Так українець відзначив своє повернення до складу "Аталанти" після травми.

Нагадаємо, Маліновський присвятив гол у ворота "Баєра" в Лізі Європи українцям.

Огляд матчу "Аталанта" - "Салернітана".