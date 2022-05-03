Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
ГоловнаСпорт

Маліновський чудовим асистом допоміг "Аталанті" уникнути поразки в матчі Серії А

Бергамці на останніх хвилинах відновили паритет у поєдинку проти "Салернітани".

Маліновський чудовим асистом допоміг "Аталанті" уникнути поразки в матчі Серії А
Фото: EPA/UPG

Втративши навіть математичні шанси на потрапляння до зони Ліги чемпіонів, "Аталанта" в підсумковому матчі 35-го туру Серії А приймала "Салернітану", яка відчайдушно бореться за збереження місця в еліті італійського футболу наступного сезону.

Команди не виявили найсильнішого, поєдинок завершився нічиєю – 1:1.

Причому господарі уникнули поразки лише на 88-й хвилині. Відзначився дует, який з'явився на полі після перерви: Руслан Маліновський розрізною, прихованою передачею вивів Маріо Пашалича на рандеву з голкіпером гостей – і хорват поклав м'яч у нижній кут воріт.

Так українець відзначив своє повернення до складу "Аталанти" після травми.

Нагадаємо, Маліновський присвятив гол у ворота "Баєра" в Лізі Європи українцям.

Огляд матчу "Аталанта" - "Салернітана".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також