У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
ГоловнаСпорт

Шедевр Маліновського не допоміг "Аталанті" здобути перемогу над "Ювентусом" у матчі Серії А

Українець відзначився чудовим голом.

Шедевр Маліновського не допоміг "Аталанті" здобути перемогу над "Ювентусом" у матчі Серії А
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

У рамках підсумкового матчу недільної програми 25-го туру Серії А у Бергамо зустрічалися сусіди по турнірній таблиці "Аталанта" і "Ювентус".

Команди провели видовищний матч, який завершився нічиєю – 1:1.

У першому таймі суперники мали низку моментів, щоб відкрити рахунок, однак своїми можливостями не скористалися.

Перевернув гру Руслан Маліновський, який вийшов на заміну на 60-й хвилині. Українцеві знадобилося лише 16 хвилин, щоб відкрити рахунок у матчі. Зробив він це у власному шедевральному стилі, встромивши зі штрафного м'яч під перекладину.

Гості уникнули поразки на третій компенсованій хвилині після розіграшу кутового.

Огляд матчу "Аталанта" - "Ювентус".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також