У рамках підсумкового матчу недільної програми 25-го туру Серії А у Бергамо зустрічалися сусіди по турнірній таблиці "Аталанта" і "Ювентус".

Команди провели видовищний матч, який завершився нічиєю – 1:1.

У першому таймі суперники мали низку моментів, щоб відкрити рахунок, однак своїми можливостями не скористалися.

Перевернув гру Руслан Маліновський, який вийшов на заміну на 60-й хвилині. Українцеві знадобилося лише 16 хвилин, щоб відкрити рахунок у матчі. Зробив він це у власному шедевральному стилі, встромивши зі штрафного м'яч під перекладину.

Гості уникнули поразки на третій компенсованій хвилині після розіграшу кутового.

Огляд матчу "Аталанта" - "Ювентус".