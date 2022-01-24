В останньому, перед паузою на ігри збірних, 23 турі Серії А "Рома" на виїзді обіграла "Емполі" – 4:2.

Причому всі свої голи римляни забили в інтервалі з 24-ї по 37-у хвилини, завершивши першу половину матчу, ведучи в рахунку - 4:0.

Як пожартував у післяматчевому коментарі головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо, якби вони забили п'ятий гол, багато телеглядачів напевно переключили свій телевізор на іншу програму.

Після цієї перемоги римлянам вдалося дещо наблизитися до четвертого місця у турнірній таблиці, за рахунок того, що основні конкуренти – "Ювентус" та "Аталанта" втратили очки на виїзді проти "Мілана" (0:0) та "Лаціо" (0:0) відповідно.

Огляд матчу "Емполі" - "Рома".