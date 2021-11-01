Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Україна повинна перестати називати безпілотники “Bayraktar” турецькими, – Чавушоглу
Україна повинна перестати називати безпілотники “Bayraktar” турецькими, – Чавушоглу
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
ГоловнаСпорт

Моуріньо встановив особистий антирекорд у Серії А

"Рома" поступилася в Римі "Мілану".

Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуріньо

У рамках 11-го туру Серії А у Римі на "Стадіо Олімпіко" "Рома" приймала лідера чемпіонату "Мілан".

Матч завершився перемогою гостей – 2:1.

Одним із героїв поєдинку став форвард "Мілана" Златан Ібрагімович. Спочатку 40-річний швед на 26-й хвилині відкрив рахунок, а на 57-й за фол проти нього призначили пенальті, яке точно реалізував Франк Кессі.

Через 9 хвилин Rossoneri залишилися в меншості. Однак господарі спромоглися забити лише один м'яч у відповідь на 90+3 хвилині - гол на рахунку ексгравця "Мілана" Стефана Ель-Шаараві.

Ця поразка стала не лише першою домашньою для римлян цього сезону, а й першим програшем удома в Серії А для їхнього наставника Жозе Моуріньо.

Таким чином, перервалася неймовірна серія "Особливого", що налічувала 43 матчі.

58-річний португалець очолював міланський "Інтер" з 2008 до 2010 року, в останньому сезоні зумівши завоювати требл. Тоді "нерадзурі" не програли на власному стадіоні жодного разу за 38 матчів чемпіонату.

Огляд матчу "Рома" - "Мілан".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також