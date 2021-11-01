Фото: EPA/UPG Жозе Моуріньо

У рамках 11-го туру Серії А у Римі на "Стадіо Олімпіко" "Рома" приймала лідера чемпіонату "Мілан".

Матч завершився перемогою гостей – 2:1.

Одним із героїв поєдинку став форвард "Мілана" Златан Ібрагімович. Спочатку 40-річний швед на 26-й хвилині відкрив рахунок, а на 57-й за фол проти нього призначили пенальті, яке точно реалізував Франк Кессі.

Через 9 хвилин Rossoneri залишилися в меншості. Однак господарі спромоглися забити лише один м'яч у відповідь на 90+3 хвилині - гол на рахунку ексгравця "Мілана" Стефана Ель-Шаараві.

Ця поразка стала не лише першою домашньою для римлян цього сезону, а й першим програшем удома в Серії А для їхнього наставника Жозе Моуріньо.

Таким чином, перервалася неймовірна серія "Особливого", що налічувала 43 матчі.

1 - Mourinho ha perso la sua prima gara casalinga in Serie A dopo 43 partite di fila: la serie interna senza sconfitta più lunga per un tecnico, dal 1994/95, nel torneo. Stop.#RomaMilan — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 31, 2021

58-річний португалець очолював міланський "Інтер" з 2008 до 2010 року, в останньому сезоні зумівши завоювати требл. Тоді "нерадзурі" не програли на власному стадіоні жодного разу за 38 матчів чемпіонату.

Огляд матчу "Рома" - "Мілан".