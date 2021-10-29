Попри жорсткий локдаун матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" пройде з глядачами

Поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" пройде з глядачами, незважаючи на обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19, повідомляє sport.ua з посиланням на канал "Динамо Київ Inside".

"Незважаючи на перехід із понеділка Києва до "червоної зони", матч "Динамо" з "Барселоною" таки пройде з глядачами. Обмеження відвідуваності 50% від місткості стадіону (34 000 глядачів). Щодо входу на стадіон, то, згідно з медпротоколом, допущені будуть особи з COVID-сертифікатами та довідками. Такою є попередня інформація, отримана з надр місцевої міської влади", - йдеться у повідомленні.

Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок, 2 листопада, о 22:00 за київським часом.