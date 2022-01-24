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Україна втратила останніх представниць на Australian Open

Кіченок, Костюк і Ястремська зачохлили ракетки.

Україна втратила останніх представниць на Australian Open

Український дует Марта Костюк/Даяна Ястремська не змогли пробитися до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.

У поєдинку третього раунду українських тенісисток зупинив інтернаціональний тандем Керолайн Доулхайд (США)/Сторм Сандерс (Австралія). Українки програли у двох сетах з однаковим рахунком 4:6.

Зустріч тривала 1 годину і 48 хвилин.

Раніше дует українки Людмили Кіченок і латвійки Олени Остапенко також завершив виступ у парному розряді Australian Open.

Україно-латвійський дует у другому колі програв також міжнародному тандему Петри Мартич (Хорватія)/Шелбі Роджерс (США) – 2:6, 6:4, 1:6.

Таким чином, на першому в сезоні турнірі "Великого шолома" представників України не залишилося.

Григорій МухінГригорій Мухін
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