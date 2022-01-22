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Депутатка Ольга Саладуха завершила спортивну кар'єру

Знаменита спортсменка попрощалась із професійним спортом.

Депутатка Ольга Саладуха завершила спортивну кар'єру
Фото: facebook.com/saladukhaolga

38-річна депутатка Верховної Ради, знаменита легкоатлетка Ольга Саладуха, яка спеціалізувалась у потрійному стрибку, оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Сьогодні був неймовірний день! Змагання на "Кубок Білої пантери" та моє прощання із професійним спортом відбулися!  Стільки емоцій та вражень за такий короткий час давно не відчувала. На рівні відчуттів це можна порівняти хіба що з чемпіонатом світу чи Олімпіадою. Я дякую усім, хто був поруч!", - заявила депутатка.

У церемонії прощання Саладухи зі спортом взяли участь також Жан Беленюк, Дар’я Бєлодєд, Георгій Зантарая, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Наталія Добринська, Ганна Рижикова, Вікторія Ткачук, Ірина Лещинська та інші.

38-річна Ольга Саладуха – чемпіонка світу (2011), триразова чемпіонка Європи (2010, 2012, 2014), а також чемпіонка Європи у приміщенні (2013).

У 2012 році на Олімпійських іграх у Лондоні Саладуха здобула бронзову медаль, показавши результат 14,79 м

Найкращий результат в кар'єрі Саладуха показала у 2012 році на чемпіонаті Європи в Гельсінкі - 14,99 м. Серед українок далі стрибала тільки Інеса Кравець, чий "вічний" рекорд 15,50 м тримався 26 років і був побитий венесуелкою Юлімар Рохас у серпні 2021 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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