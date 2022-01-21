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Лунін допоміг "Реалу" вийти до чвертьфіналу Кубка Іспанії

Українець в основний час зберіг свої ворота "сухими".

Лунін допоміг "Реалу" вийти до чвертьфіналу Кубка Іспанії
Андрій Лунін
Фото: EPA/UPG

"Реал" несподівано наразився в Ельче на запеклий опір однойменного клубу в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Зазначимо, що ворота "Королівського клубу" Карло Анчелотті довірив захищати Андрію Луніну, для якого цей матч став другим цього сезону за мадридців. Українець відіграв надійно, зробивши кілька пристойних сейвів.

Основні події в поєдинку розгорнулися вже в екстратаймах.

Спочатку на 102-й хвилині захисник гостей Марсело отримав пряму червону картку та залишив "Реал" у меншості.

Лише дві хвилини знадобилося господарям, щоб реалізувати чисельну перевагу: Гонсало Верду допоміг рикошет – 1:0.

Проте на 108-й хвилині гості зрівняли рахунок, і знову не обійшлося без рикошету.

Переможний гол форвард "Реала" Еден Азар забив на 116-й хвилині – 1:2, "Реал" у чвертьфіналі.

Огляд матчу "Ельче" - "Реал".

Григорій МухінГригорій Мухін
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