Абсолютна чемпіонка світу з важкої атлетики отримала півмільйона призових від Епіцентру

В квітні українські важкоатлети отримали призові від «Епіцентру» за перемогу на Чемпіонаті Європи.

Українська чемпіонка Аліна Марущак та її тренер Володимир Болгарин отримали призові від групи компаній «Епіцентр K», 500 та 250 тис. грн відповідно. Спортсменів нагородили президент Федерації важкої атлетики України, співзасновник «Епіцентр K», народний депутат Олександр Герега та міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Аліна Марущак вперше за часи незалежності України стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Вона завоювала всі три золоті медалі у ваговій категорії до 81 кг на чемпіонаті світу в Узбекистані, що відбувся у грудні 2021 року. До цього лише один українець в історії вигравав усі три титули – у ривку, поштовху й двоборстві – на одному чемпіонаті світу 1994 року. Ним був Тимур Таймазов у категорії до 108 кг.

«Я пишаюсь цією історичною перемогою. Ми не словами, а ділом довели, що готові боротися за нагороди найвищого ґатунку. У минулому році ми здобули прекрасні результати для нашої країни. Адже 2021 рік – це не лише перемога Аліни на чемпіонаті світу, але і безумовний тріумф наших важкоатлетів на чемпіонаті Європи. На змаганнях у Москві ми стали абсолютними чемпіонами Європи. Це великий крок для розвитку важкої атлетики України. Тому ми продовжуємо працювати, реформуємо Федерацію, запрошуємо високопрофесійних іноземних тренерів та плануємо розвивати інфраструктуру», – відзначив Олександр Герега.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт додав, що задоволений результатами, які досягають наші важкоатлети. Окремо міністр підкреслив позитивні зміни, що відбуваються у Федерації важкої атлетики. Зокрема розвиток інфраструктури та інвестиції в молодих спортсменів.

Мережа торгових центрів «Епіцентр» – партнер Федерації важкої атлетики України. Компанія збудувала п’ять сучасних спортивних комплексів в яких готують українських спортсменів до міжнародних та внутрішніх змагань.

«Ця перемога – результат важкої та наполегливої підготовки. Я хочу подякувати Олександру Герезі, адже це єдина людина, яка підтримувала нас весь час. Працюємо далі, наша стратегічна ціль – це наступні Олімпійські ігри», – розповіла Аліна Марущак.

Нагадаємо, що у квітні цього року українські важкоатлети отримали призові від «Епіцентру» за перемогу на Чемпіонаті Європи.