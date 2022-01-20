У пропущеному матчі 17-го туру Англійської прем'єр-ліги "Брентфорд" приймав "Манчестер Юнайтед" і поступився - 1:3.

Усі основні події розгорнулися після перерви. На 55-й хвилині відкрив рахунок, зокрема і своїх голів цього сезону за МЮ, шведський тинейджер Антоні Еланга – 0:1.

Але справжньою окрасою поєдинку став другий гол манкуніанців. Кріштіану Роналду в центральному радіусі поля прийняв верхову передачу від Скотта Мактомінея і грудьми відправив Бруну Фернандеша на рандеву з голкіпером Йонасом Лосслем.

Паралельним курсом мчав на ворота суперника Мейсон Грінвуд. Фернандеш продемонстрував благородство та знання поточної ситуації: короткий пас убік – і Мейсону нічого не залишалося, як вразити з п'яти метрів порожні ворота – 0:2.

Практично відразу після цього епізоду головний тренер гостей Ральф Рангнік вирішив зміцнити оборону команди і замінив Роналду на захисника Гаррі Магвайра.

Реакція португальця на такий робочий момент була бурхливою та майже істеричною.

Спочатку він жбурнув передану йому куртку під ноги, а потім узагалі відмовився сісти поруч з товаришами на крісла для запасних, примостившись просто на сходах, звідки і додивлявся матч.

Дійшло до того, що Рангнік підійшов до нього і завів бесіду. Роналду вислухав тренера, але на лаву запасних не повернувся.

Додамо, що в решту часу суперники обмінялися голами – на гол Маркуса Решфорда господарі відповіли голом Айвена Тоуні.