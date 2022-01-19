У Мауріціо Саррі навіть злетіли його фірмові окуляри.

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У матчі за право вийти до чвертьфіналу Кубка Італії в Римі на "Стадіо Олімпіко" зійшлися "Лаціо" та "Удінезе".

Командам не вдалося в основний час виявити переможця. Єдиний гол на 106-й хвилині забив лідер римлян Чиро Іммобіле.

Зазначимо, що від жорсткої та безкомпромісної боротьби футболістів на полі постраждав навіть наставник "Лаціо" Мауріціо Саррі.

В одному з епізодів футболіст "Лаціо" Мануель Лаццарі виштовхнув гравця гостей Ігнасіо Пуссетто за межі поля. На біду для Саррі, він опинився на шляху мініпольоту тезки засновника ордена єзуїтів. .

У результаті жорсткого контакту фірмові окуляри Саррі відлетіли далеко вбік.

Потому Саррі та Пуссетто підвелися і з усмішками потиснули руки один одному.