Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
МОЗ назвало основні симптоми омікрону
МОЗ назвало основні симптоми омікрону
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
ГоловнаСпорт

Гравець "Удінезе" відправив у нокдаун головного тренера "Лаціо" під час матчу Кубка Італії

У Мауріціо Саррі навіть злетіли його фірмові окуляри.

Фото: EPA/UPG

У матчі за право вийти до чвертьфіналу Кубка Італії в Римі на "Стадіо Олімпіко" зійшлися "Лаціо" та "Удінезе".

Командам не вдалося в основний час виявити переможця. Єдиний гол на 106-й хвилині забив лідер римлян Чиро Іммобіле.

Зазначимо, що від жорсткої та безкомпромісної боротьби футболістів на полі постраждав навіть наставник "Лаціо" Мауріціо Саррі.

В одному з епізодів футболіст "Лаціо" Мануель Лаццарі виштовхнув гравця гостей Ігнасіо Пуссетто за межі поля. На біду для Саррі, він опинився на шляху мініпольоту тезки засновника ордена єзуїтів. . 

У результаті жорсткого контакту фірмові окуляри Саррі відлетіли далеко вбік.

Потому Саррі та Пуссетто підвелися і з усмішками потиснули руки один одному.

Highlights матчу "Лаціо" - "Удінезе".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також