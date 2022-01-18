Головний тренер збірної Португалії не включив Роналду в топ-3 гравців року

Фернанду Сантуш не відзначив свого капітана.

Стало відомо, за кого голосував головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш, вибираючи найкращого футболіста світу 2021 року.

Сантуш не включив у топ-3 капітана національної команди Кріштіану Роналду. На перше місце він поставив Н'Голо Канте ("Челсі"), на другій позиції, за версією Сантуша, опинився одноклубник Канте Жоржіньо, третім став Роберт Левандовський ("Баварія"), повідомляє "Спорт-Экспресс".

Церемонія нагородження відбулася напередодні в Цюриху (Швейцарія). За підсумками голосування найкращим футболістом у 2021 році визнано Левандовського.

Нагадаємо, на The Best FIFA Football Awards-2021 Роналду удостоєно особливої нагороди від ФІФА за рекорд голів за збірну. Минулого року форвард побив досягнення іранця Алі Даєї за кількістю голів за національні команди. Кріштіану довів їх до 115.