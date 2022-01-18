Війна проти вакцинації, або Фінал австралійської саги Джоковича

Спробуємо коротко розповісти про головні події цієї історії та розібратися в її найбільш заплутаних моментах.

Драма, яка розгорнулася в Австралії навколо першої ракетки світу Новака Джоковича , вже кілька тижнів привертає до себе увагу всього світу. Тому не дивно, що протистояння серба з урядом Австралії за можливість виступити на одному з найпрестижніших турнірів – Australian Open – зацікавило компанію Netflix, яка вже анонсувала вихід документального серіалу за мотивами цих подій.

Фото: EPA/UPG У туристів перевіряються наявність щеплень проти коронавірусу в аеропорту Хобарт, Австралія, 15 грудня 2021 р

Перше, на що слід звернути увагу – Австралія запровадила одні з найжорсткіших у світі обмежень через пандемію. Саме з цим багато хто пов’язує найнижчий рівень смертності від Covid-19 у світі.

І саме заборона на в’їзд для невакцинованих стала перешкодою для Новака Джоковича, який принципово не щепився. Пікантності ситуації додав той факт, що в разі перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії серб побив би рекорд перемог на турнірах «Великого шолома» і, цілком ймовірно, здобув би статус найкращого тенісиста в історії.

«Особисто я проти вакцинації. І не хочу, щоб хтось змушував мене робити щеплення заради того, щоб мати можливість пересуватися світом. У мене свої погляди на це питання, і я не знаю, чи зміняться вони згодом», – говорив Джокович 2020 року.

Фото: EPA/UPG

Проте з часом заяви серба пом'якшали, в останні кілька місяців Джокович заявляв, що не має наміру розкривати, вакцинувався він усе-таки чи ні. Імовірно, спортсмен сподівався отримати медичний виняток, що дає можливість прилетіти на Зелений континент без проходження вакцинації (Джокович спробував скористатися винятком для людей, які перехворіли Covid-19 в останні пів року).

Проте в аеропорту Мельбурна прикордонна служба анулювала візу серба, заявивши, що медичні документи тенісиста їх не задовольняють. Після багатогодинних допитів Джоковича відправили до карантинного готелю для мігрантів, де, за заявами гравця, декілька днів він перебував у жахливих умовах для проживання, з тарганами в кімнатах.

Адвокати тенісиста відразу подали апеляцію, і через два дні відбувся суд, який завершився тріумфом Джоковича. Суддя у своєму рішенні ухвалив, що Джокович має бути звільнений з карантину, а рішення про анулювання візи слід скасувати.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович на карантині у Північній Аделаїді, 19 січня 2021 р.

На спеціально скликаній пресконференції мати тенісиста встигла заявити, що її син здобув найбільшу перемогу у своєму житті, а батько на радощах, схоже, взагалі з’їхав з глузду: порівняв Джоковича з Ісусом Христом… Проте переможна музика грала недовго – юрист МВС Австралії заявив, що федеральна влада має намір використати особисті повноваження міністра, щоб позбавити Джоковича візи.

Ключовим поворотом в цій історії стала заява австралійської влади про те, що перша ракетка світу надав неправдиву інформацію під час в'їзду до Австралії. Джокович повідомив, що не бував в інших країнах за останні 14 днів. Однак у той період він літав із Сербії до Іспанії. А в час, коли, за твердженням тенісиста, він хворів на Covid-19, Джокович брав участь у громадських заходах у Белграді.

Надання неправдивої інформації під час в’їзду в країну є серйозним порушенням, за яке Новак міг навіть бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Хоча ці документи заповнював навіть не він, а представники Tennis Australia.

Фото: EPA/UPG

Варто зауважити, що саме організатори Australian Open стали головними провокаторами: вони разом з владою штату Вікторія дозволили Джоковичу брати участь у турнірі на підставі медичного висновку про перенесений Covid-19. При цьому влада Австралії попереджала організаторів турніру, що перенесений упродовж пів року коронавірус не є достатньою підставою для в’їзду до країни. Проте функціонери Australian Open без жодних на те підстав пішли назустріч зірковому спортсменові.

За три дні до старту турніру міністр імміграції Австралії Алекс Гоук під тиском розлюченої громади анулював допуск чинного чемпіона.

«Я скористався своїми повноваженнями, щоб анулювати візу пана Джоковича з міркувань здоров'я та правопорядку на тій підставі, що це відповідає суспільним інтересам. Ухвалюючи рішення, я ретельно вивчив інформацію, надану мені міністерством внутрішніх справ, прикордонною службою Австралії та самим паном Джоковичем», – заявив держслужбовець.

Після цієї заяви спортсмен подав другу апеляцію, але цього разу австралійська феміда від нього відвернулась і спортсмен був депортований з країни із забороною в’їзду до Австралії на три роки.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович перед судовим засіданням в Мельбурні,16 січня 2022 р.

Після такого рішення натовп місцевих фанатів Джоковича влаштував пікет під залою суду, і австралійські силовики розігнали його за допомогою сльозогінного газу.

Зірок тенісного світу ця історія розділила на два табори.

Головний конкурент Джоковича – Рафаель Надаль, який зазвичай дуже нейтральний у своїх коментарях, цього разу рішуче став на бік австралійської влади: «Цілком очевидно, що Новак Джокович є одним найкращих тенісистів в історії, без сумніву. Але жоден гравець в історії не може бути важливішим за турнір, хіба ні?»

Джокович не отримав підтримки навіть від свого друга та екстренера, легендарного Боріса Беккера: «Я, як колишній тренер Новака, настільки близький до нього, що вважаю його майже членом своєї сім'ї. Але, як і в усіх сім'ях, іноді виникають суперечності. І в цьому випадку, я думаю, що він робить велику помилку, не роблячи щеплення. Це загрожує його кар'єрі та шансу закріпити за собою статус найвидатнішого гравця всіх часів».

Фото: EPA/UPG

Проте чимало гравців відверто розкритикували таке вирішення ситуації, не винятком став і найкращий тенісист України останніх десятиліть Стаховський: «Дуже сумний день в історії тенісу. Сумно, коли політика перемагає здоровий глузд... Закон один для всіх, а трактування в усіх різні. Соромно нападати на одного через його переконання, відмінні від інших».

Несподівано підтримав серба і найодіозніший тенісист нашого часу Нік Кіргіос, який є австралійцем, але назвав такі дії чиновників своєї країнами нерозумними, а жителів Мельбурна звинуватив у тому, що вони «дістали» зі своїми коронавірусними правилами.

Варто зазначити, що антивакцинаторські настрої – не рідкість серед топових спортсменів. Одним із тих, хто також відкрито висловився проти щеплення, був півзахисник «Евертона» Фабіан Делф. А зірка НБА Кайр Ірвінг, який відмовився від вакцинації, швидше за все, втратить через це понад 200 мільйонів доларів як штраф за те, що не зможе виходити на паркет.