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Валентина Семеренко вп'яте виступить на Олімпійських іграх

Одна із сестер Семеренко вже відібралася до Пекіна.

Валентина Семеренко вп'яте виступить на Олімпійських іграх
Валентина Семеренко
Фото: EPA/UPG

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець підтвердив, що Валентина Семеренко потрапила до складу збірної на XXIV зимові Олімпійські ігри, які відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.

"Валентина вже розпочинає спеціальну підготовку до Олімпіади.

Ми розуміємо, що вже багато стартів у неї. Вона цього сезону багато бігла, тому краще зараз відпочити", – пояснив Велепець відсутність Валентини у вчорашній гонці переслідування у німецькому Рупольдингу на етапі Кубка світу.

"Подивимося, бігтиме вона в Антгольці індивідуальну гонку чи просто естафету. Валентина вже відібралася на Олімпіаду, тож зараз уже спокійно треба працювати", – зазначив старший тренер жіночої збірної України.

Для 35-річної Валентини Олімпіада в Пекіні стане п'ятою в кар'єрі. Раніше вона виступала на змаганнях в італійському Турині (2006), канадському Ванкувері (2010), російському Сочі (2014), де стала олімпійською чемпіонкою в естафеті, та корейському Пхьончхані (2018).

Крім того, Валентина є чемпіонкою світу Контіолахті-2015 у масстарті на 12,5 км.

Нагадаємо, що перед стартом сезону Велепець заявив, що в пекінській Олімпіаді точно візьмуть участь Юлія Джима та Олена Білосюк (Підгрушна).

Ще на два вакантні місця в команді претендують три біатлоністки: Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко, які виступатимуть на передолімпійському етапі Кубка світу в італійському Антгольці (20-23 січня).

Григорій МухінГригорій Мухін
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