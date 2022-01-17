АТР опублікувала заяву щодо рішення австралійського суду повторно анулювати візу Джоковичу

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) на офіційному сайті опублікувала заяву за підсумками судових розглядів в Австралії щодо перебування Новака Джоковича.

"Рішення залишити чинним скасування австралійської візи Новака Джоковича знаменує собою кінець серії вельми сумних подій. Зрештою, слід дотримуватися правових рішень у питаннях охорони здоров'я.

Потрібно більше часу, щоб проаналізувати факти та взяти уроки із цієї ситуації", - йдеться в заяві.

"Незалежно від того, як дійшло до цього, Новак - один з найславетніших чемпіонів нашого виду спорту, і його відсутність на Australian Open - втрата для гри. Ми знаємо, якими бурхливими були останні дні для Новака і як він хотів захистити свій титул у Мельбурні.

Ми бажаємо йому всього найкращого і з нетерпінням чекаємо на його повернення на корт найближчим часом. ATP продовжує рекомендувати вакцинацію всім гравцям", - зазначено в заяві.

Сам Джокович дав експресінтерв'ю з приводу рішення австралійського суду анулювати його візу та депортувати.

"Зараз мені потрібно трохи відпочити і відновити сили, коментарі я даватиму потім.

Я дуже розчарований рішенням, адже це означає, що я не можу залишитися в Австралії та взяти участь в Australian Open. Але я поважаю рішення суду і співпрацюватиму з владою з приводу мого від'їзду з Австралії", - наводить слова Джоковича видання The Age.

"Мені ніяково, що останнім часом на мені була зосереджена увага, і я сподіваюся, що тепер ми всі зможемо зосередитися на грі та турнірі, які я люблю. Хочу побажати всім успішного турніру.

Я хотів би подякувати моїй родині, друзям, команді, фанатам і моїм співвітчизникам за вашу постійну підтримку. Ви всі були для мене джерелом сили", - наголосив сербський тенісист.

Нагадаємо, що напередодні перша ракетка світу програв другу апеляцію, внаслідок чого його візу було анульовано, а сам він депортований із трирічною забороною на в'їзд до Австралії.

Раніше після прибуття в Австралію для участі в першому в цьому сезоні турнірі "Великого шолома" Australia Open візу Джоковича анулювали, оскільки вона не дозволяла в'їзду до країни з медичним відведенням, яке йому надали Tennis Australia та уряд штату Вікторія. Виняток зробили через те, що Джокович нещодавно отримав позитивний результат на коронавірус.

Свою первісну апеляцію на це рішення дев'ятиразовий і чинний чемпіон Відкритого чемпіонату Австралії виграв і був включений до жеребкування першого раунду, в якому мав зустрітися з несіяним співвітчизником Міоміром Кецмановичем.