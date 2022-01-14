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Клуб УПЛ "Мінай" призначив нового головного тренера

Володимир Шаран недовго залишався безробітним.

Клуб УПЛ "Мінай" призначив нового головного тренера
Володимир Шаран
Фото: ФК "Минай"

Володимир Шаран офіційно очолив "Минай", повідомляє пресслужба закарпатського клубу".

Деталі угоди не розголошуються.

До тренерського штабу 50-річного Шарана увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

Останнім місцем роботи Шарана була "Олександрія", в якій він працював з 2010 до 2011 року, а потім з 2013 по травень 2021 рік.

"Минай" пішов на зимову паузу, займаючи в турнірній таблиці УПЛ 15 місце, набравши 10 очок. Перед уходом у відпустку клубне керівництво відправило у відставку з посади головного тренера Ігоря Леонова.

Григорій МухінГригорій Мухін
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