Підручний зупинився за крок від квіткової церемонії у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

У Рупольдингу чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами продовжив 6-й етап Кубка світу з біатлону.

Переможцем гонки став лідер цього сезону француз Кантен Фійон Має, який відстріляв чисто.

Сімома секундами йому поступився німець Бенедикт Долль, який посів друге місце.

Замкнув п'єдестал білорус Антон Смольський, який програв переможцю трохи більше ніж пів хвилини.

Дмитро Підручний показав найкращий результат нашої команди в особистих гонках цього сезону. Капітан чоловічої збірної допустив один промах на стрільбі стоячи й посів 7-ме місце.

Богдан Цимбал, Артем Прима та Антон Дудченко виступили досить успішно: як і Підручний, вони по разу схибили та посіли 17-те, 22-ге і 26-те місця відповідно.

На один промах більше в Артема Тищенка, але в ногах він був значно тихішим, що не дозволило піднятися вище від 90-го місця.

Результати перегонів:

Кантен Фійон Має (0+0) 23:23,7 Бенедикт Долль (0+0) +7,2 Антон Смольський (0+1) +32,1

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