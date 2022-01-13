​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
ГоловнаСпорт

Підручний зупинився за крок від квіткової церемонії у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

У Рупольдингу відбулася друга гонка шостого етапу.

Підручний зупинився за крок від квіткової церемонії у спринті на етапі Кубка світу з біатлону
Дмитро Підручний
Фото: facebook.com/citybiathlon

У Рупольдингу чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами продовжив 6-й етап Кубка світу з біатлону.

Переможцем гонки став лідер цього сезону француз Кантен Фійон Має, який відстріляв чисто.

Сімома секундами йому поступився німець Бенедикт Долль, який посів друге місце.

Замкнув п'єдестал білорус Антон Смольський, який програв переможцю трохи більше ніж пів хвилини.

Дмитро Підручний показав найкращий результат нашої команди в особистих гонках цього сезону. Капітан чоловічої збірної допустив один промах на стрільбі стоячи й посів 7-ме місце.

Богдан Цимбал, Артем Прима та Антон Дудченко виступили досить успішно: як і Підручний, вони по разу схибили та посіли 17-те, 22-ге і 26-те місця відповідно.

На один промах більше в Артема Тищенка, але в ногах він був значно тихішим, що не дозволило піднятися вище від 90-го місця.

Результати перегонів:

  1. Кантен Фійон Має (0+0) 23:23,7
  2. Бенедикт Долль (0+0) +7,2
  3. Антон Смольський (0+1) +32,1

...

  • 7. Дмитро Підручний (0+1) +47,1
  • 17. Богдан Цимбал (0+1) +1:01,8
  • 22. Артем Прима (0+1) +1:06,9
  • 26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1
  • 90. Артем Тищенко (0+2)+2:36,7.
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також