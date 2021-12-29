Довбик – найкращий гравець УПЛ 2021 року за версією футболістів і фахівців

Форварда "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика визнано найкращим футболістом УПЛ 2021 року за підсумками щорічного голосування футболістів і тренерів УПЛ, повідомляє zbirna.com.

За Довбика проголосували 108 респондентів, що дало змогу форварду набрати 245 балів.

Зазначимо, що вперше у 27-річній історії переможцем референдуму став футболіст, який у своєму тріумфальному році не брав участі у єврокубках.

У голосуванні брали участь 15 футболістів і головний тренер кожного клубу УПЛ. За перше місце нараховували три очки, за друге – два, за третє – одне.

Слідом за Довбиком розташувалися "динамівці" Віктор Циганков (178 балів), Микола Шапаренко (173 бали) та Віталій Буяльський (161 бал), а замкнув п'ятірку кращих люксембурзький гравець "Ворскли" Олів'є Тілль (111 балів).