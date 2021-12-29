Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
ГоловнаСпорт

Довбик – найкращий гравець УПЛ 2021 року за версією футболістів і фахівців

Компанію Артему на п'єдесталі склали "динамівці".

Довбик – найкращий гравець УПЛ 2021 року за версією футболістів і фахівців
Артем Довбик
Фото: УАФ

Форварда "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика визнано найкращим футболістом УПЛ 2021 року за підсумками щорічного голосування футболістів і тренерів УПЛ, повідомляє zbirna.com.

За Довбика проголосували 108 респондентів, що дало змогу форварду набрати 245 балів.

Зазначимо, що вперше у 27-річній історії переможцем референдуму став футболіст, який у своєму тріумфальному році не брав участі у єврокубках.

У голосуванні брали участь 15 футболістів і головний тренер кожного клубу УПЛ. За перше місце нараховували три очки, за друге – два, за третє – одне.

Слідом за Довбиком розташувалися "динамівці" Віктор Циганков (178 балів), Микола Шапаренко (173 бали) та Віталій Буяльський (161 бал), а замкнув п'ятірку кращих люксембурзький гравець "Ворскли" Олів'є Тілль (111 балів).

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Читайте також