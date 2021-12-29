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Клуб АПЛ покращив свою пропозицію щодо трансферу гравця "Шахтаря" Мудрика

"Брентфорд" зробив другу пропозицію.

Клуб АПЛ покращив свою пропозицію щодо трансферу гравця "Шахтаря" Мудрика
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Шахтар"

Атакуючий півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик може вирушити продовжувати кар'єру за Ла-Манш.

Як повідомляє FootballHub із посиланням на агента українського гравця Олексія Альохіна, "Брентфорд" зробив повторну пропозицію "гірникам".

Клуб Англійської прем'єр-ліги збільшив пропозицію до 15 млн євро і чекає від "Шахтаря" на відповідь.

Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 4 млн євро.

У поточному сезоні Мудрик провів 19 матчів за донецький клуб у всіх турнірах, у яких забив два голи та виконав шість гольових передач.

Сьогодні "Брентфорд", який посідає 14-те місце в турнірній таблиці, у рамках 20-го туру АПЛ прийме чемпіона та лідера чемпіонату "Манчестер Сіті".

Григорій МухінГригорій Мухін
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