Клуб АПЛ покращив свою пропозицію щодо трансферу гравця "Шахтаря" Мудрика

Атакуючий півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик може вирушити продовжувати кар'єру за Ла-Манш.

Як повідомляє FootballHub із посиланням на агента українського гравця Олексія Альохіна, "Брентфорд" зробив повторну пропозицію "гірникам".

Клуб Англійської прем'єр-ліги збільшив пропозицію до 15 млн євро і чекає від "Шахтаря" на відповідь.

Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 4 млн євро.

У поточному сезоні Мудрик провів 19 матчів за донецький клуб у всіх турнірах, у яких забив два голи та виконав шість гольових передач.

Сьогодні "Брентфорд", який посідає 14-те місце в турнірній таблиці, у рамках 20-го туру АПЛ прийме чемпіона та лідера чемпіонату "Манчестер Сіті".