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ЛеБрон Джеймс став третім гравцем в історії НБА, який набрав 36 тисяч очок за кар'єру

Він склав компанію Каріму Абдул-Джабару та Карлу Мелоуну.

ЛеБрон Джеймс
Фото: EPA/UPG
ЛеБрон Джеймс

У рамках регулярного чемпіонату НБА на "Лос-Анджелес Лейкерс" чекав вояж до Техасу на матч із "Г'юстон Рокетс".

Каліфорнійці з ЛеБроном Джеймсом здобули непросту перемогу - 132:123.

Сам лідер "озерників" оформив трипл-дабл: набрав 32 очки, здійснив 11 підбирань і зробив 11 передач.

Завдяки набраним очкам ЛеБрон став третім гравцем в історії ліги, який набрав 36 тисяч очок за кар'єру в регулярних сезонах.

Першим це зробив Карім Абдул-Джабар, приклад якого наслідував Карл Мелоун.

При цьому ЛеБрон став наймолодшим із них - за день до свого 37-річчя.

Григорій МухінГригорій Мухін
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