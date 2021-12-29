Він склав компанію Каріму Абдул-Джабару та Карлу Мелоуну.

Фото: EPA/UPG ЛеБрон Джеймс

У рамках регулярного чемпіонату НБА на "Лос-Анджелес Лейкерс" чекав вояж до Техасу на матч із "Г'юстон Рокетс".

Каліфорнійці з ЛеБроном Джеймсом здобули непросту перемогу - 132:123.

Сам лідер "озерників" оформив трипл-дабл: набрав 32 очки, здійснив 11 підбирань і зробив 11 передач.

Завдяки набраним очкам ЛеБрон став третім гравцем в історії ліги, який набрав 36 тисяч очок за кар'єру в регулярних сезонах.

Congratulations to LeBron James (@KingJames) of the @Lakers on becoming the third player in NBA history to eclipse 36,000 points scored 👑 pic.twitter.com/6OdM7Vk5dG — NBA (@NBA) December 29, 2021

Першим це зробив Карім Абдул-Джабар, приклад якого наслідував Карл Мелоун.

При цьому ЛеБрон став наймолодшим із них - за день до свого 37-річчя.