Кінцівка поєдинку регулярного чемпіонату НБА між "Ютою" й "Індіаною" (100:111) видалася не по-спортивному захопливою.

Центрові команд Руді Гобер і Майлз Тернер зіткнулися після того, як останній зробив блокшот, при цьому його суперник упав і потягнув Майлза за собою. Шарпанину центрові продовжили, піднявшись на ноги.

Тоді ж у бійку включилися їхні партнери. На допомогу Гоберу прибігли гравці "Юти" Донован Мітчелл, Джо Інглс та інші.

Лише оперативні дії сек'юриті запобігли великим неприємностям.

У результаті рефері вилучили до кінця гри чотирьох баскетболістів – трьох гравців "Юти" (Гобер, Мітчелл, Інглс) та одного баскетболіста "Індіани" (Тернер).