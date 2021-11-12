В українському хокеї черговий скандал: "Донбас" відкликав сімох хокеїстів зі збірної

Напередодні старту турніру Euro Hockey Challenge, який з 11 по 13 листопада пройде в угорській столиці, збірна України втратила відразу сімох хокеїстів.
Президент ХК "Донбас" Борис Колесніков ухвалив рішення відкликати своїх гравців зі складу збірної, повідомляє ua.tribuna.com.
Національній команді не допоможуть Філіп Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрійків, Микита Буценко, Ілля Коренчук, Віктор Захаров, Олександр Пересунько (усі – "Донбас") і Павло Таран ("Краматорськ"). З розташування збірної гравці вирушили до аеропорту Будапешта.
Єдиним гравцем донецького клубу, який не послухався президента, став форвард Віталій Лялька. Відразу після цього "Донбас" розірвав контракт із ним.
До збірної довикликали хокеїстів "Сокола": Єгора Мажугу, Михайла Рибалка, Андрій Алексєєва, Єгора Кузьменка, Антона Рубана, Олександра Павленка й Андрія Смирнова.
Сьогодні Україна має провести матч зі збірною Італії, яка виступає в елітному ешелоні. Уже завтра наша збірна зіграє з командою Угорщини.