В українському хокеї черговий скандал: "Донбас" відкликав сімох хокеїстів зі збірної

Напередодні старту турніру Euro Hockey Challenge, який з 11 по 13 листопада пройде в угорській столиці, збірна України втратила відразу сімох хокеїстів.

Президент ХК "Донбас" Борис Колесніков ухвалив рішення відкликати своїх гравців зі складу збірної, повідомляє ua.tribuna.com.

Національній команді не допоможуть Філіп Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрійків, Микита Буценко, Ілля Коренчук, Віктор Захаров, Олександр Пересунько (усі – "Донбас") і Павло Таран ("Краматорськ"). З розташування збірної гравці вирушили до аеропорту Будапешта.

Єдиним гравцем донецького клубу, який не послухався президента, став форвард Віталій Лялька. Відразу після цього "Донбас" розірвав контракт із ним.

Фото: УХЛ Віталій Лялька

До збірної довикликали хокеїстів "Сокола": Єгора Мажугу, Михайла Рибалка, Андрій Алексєєва, Єгора Кузьменка, Антона Рубана, Олександра Павленка й Андрія Смирнова.

Сьогодні Україна має провести матч зі збірною Італії, яка виступає в елітному ешелоні. Уже завтра наша збірна зіграє з командою Угорщини.