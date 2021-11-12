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В українському хокеї черговий скандал: "Донбас" відкликав сімох хокеїстів зі збірної

Протистояння Федерації та клубів триває.

В українському хокеї черговий скандал: "Донбас" відкликав сімох хокеїстів зі збірної
Збірна України
Фото: УХЛ

Напередодні старту турніру Euro Hockey Challenge, який з 11 по 13 листопада пройде в угорській столиці, збірна України втратила відразу сімох хокеїстів.

Президент ХК "Донбас" Борис Колесніков ухвалив рішення відкликати своїх гравців зі складу збірної, повідомляє ua.tribuna.com.

Національній команді не допоможуть Філіп Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрійків, Микита Буценко, Ілля Коренчук, Віктор Захаров, Олександр Пересунько (усі – "Донбас") і Павло Таран ("Краматорськ"). З розташування збірної гравці вирушили до аеропорту Будапешта.

Єдиним гравцем донецького клубу, який не послухався президента, став форвард Віталій Лялька. Відразу після цього "Донбас" розірвав контракт із ним.

Віталій Лялька
Фото: УХЛ
Віталій Лялька

До збірної довикликали хокеїстів "Сокола": Єгора Мажугу, Михайла Рибалка, Андрій Алексєєва, Єгора Кузьменка, Антона Рубана, Олександра Павленка й Андрія Смирнова.

Сьогодні Україна має провести матч зі збірною Італії, яка виступає в елітному ешелоні. Уже завтра наша збірна зіграє з командою Угорщини.

Григорій МухінГригорій Мухін
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