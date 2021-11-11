Напередодні відбулася презентація Андрія Шевченка як головного тренера "Дженоа". Після цього фахівець узяв участь у першій розширеній пресконференції. Причому один італійський журналіст привітав Андрія українською мовою.

Колишній головний тренер збірної України назвав підписання контракту з 9-разовими чемпіонами Італії важливим моментом у своїй тренерській кар'єрі.

"Хочу подякувати керівництву та проєкту "Дженоа" за те, що повернули мене до Італії, країни, з якою маю особливий зв'язок. "Дженоа" – дуже важливий клуб, це проєкт, який для мене дуже багато важить. Наша головна мета – грати в Серії А наступного року, і єдиний відомий мені спосіб досягти цього – це працювати. Я зроблю все, віддам усього себе, щоб досягти цього результату", – заявив Шевченко.

При цьому українець згадав свої ігри проти "Дженоа" як гравця "Мілана".

"Я грав у Генуї, і це були дуже складні матчі. Дуже добре пам'ятаю, як грав проти 12 гравців, бо 12-м гравцем "Дженоа" були вболівальники. Я сподіваюся, що вони будуть з нами, бо нам потрібна велика підтримка.

У мене були контакти з новими власниками, розмови були довгими. Команда потребує посилення, і оскільки наша мета - грати наступного сезону в Серії А, гадаю, нам доведеться добре попрацювати на трансферному ринку", - додав головний тренер "Дженоа".

Крім того, екснаставник збірної України наголосив, що його не лякає робота на клубному рівні.

"Я готовий до цього, чекав на можливість попрацювати в клубі. Звичайно, зараз є що робити, але мене це не лякає. Це дає мені стимул працювати старанніше та шукати нові рішення лише на благо "Дженоа".

"Дженоа" історично була дуже агресивною, особливо вдома. Я намагатимусь збалансувати команду. Нам потрібен ідеальний баланс і слід розуміти наші потреби. Тепер у нас буде період тренувань, а потім ми увійдемо у фазу дуже складних і важливих матчів. Ми маємо бути готові", - наголосив коуч.

Шевченко також приділив увагу тренерському штабу.

"Ми знайомі вже багато років (з Мауро Тассотті, помічник Шевченка. - LB.ua). Наші стосунки не лише робочі – у нас глибока дружба".

Зазначимо, що перший офіційний матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" проведе після міжнародної паузи, 21 листопада, коли на своєму полі в рамках 13-го туру Серії А зустрінеться з командою Жозе Моуріньо "Ромою".

Нині "Дженоа" займає 17-те місце в турнірній таблиці.