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Гравець "Манчестера Юнайтед" став кавалером ордена Британської імперії

Маркус Решфорд відзначений лицарським орденом.

Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG
Маркус Решфорд

Форвард "Манчестера Юнайтед" і збірної Англії Маркус Решфорд отримав державну нагороду Великобританії.

Форвард став кавалером ордена Британської імперії за боротьбу з голодом серед дітей. Церемонія нагородження відбулася у Віндзорському замку, Решфорд отримав орден із рук герцога Кембриджського, принца Вільяма.

Футболіст удостоєний нагороди за кампанію забезпечення їжею дітей у сім'ях під час пандемії COVID-19. 

Коли в березні минулого року почалася пандемія коронавірусу і люди мусили замкнутися вдома, британський уряд увів безкоштовні ваучери на їжу для школярів зі знедолених сімей.

До літа ці ваучери планувалося скасувати, однак лобі Решфорда змусило прем'єр-міністра Бориса Джонсона змінити своє рішення і продовжити програму на всі канікули.

Маркус підтримав близько 1,3 млн школярів у країні - на харчування кожного з них уряд витрачав 15 фунтів на тиждень.

Крім того, молодий футболіст налагодив співпрацю з деякими найбільшими харчовими брендами країни, щоб додатково забезпечити дітей з незаможних родин харчуванням. Усього Маркус зібрав для цього понад 20 млн фунтів.

Зазначимо, орден Британської імперії - лицарський орден, заснований британським королем Георгом V 1917 року.

Девіз ордена - For God and the Empire (За Бога і Імперію). Це наймолодший орден у британській нагородній системі.

Нагадаємо, у жовтні Решфорд отримав докторський ступінь Манчестерського університету.

Григорій МухінГригорій Мухін
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