105-річна американка Джулія Гокінс вкотре виправдала своє прізвисько "Ураган". На Іграх для дорослих у Гаммонді, штат Луїзіана (США), вона встановила світовий рекорд у бігу на 100 метрів у категорії Masters Track & Field (вікова категорія 105+), повідомляє видання Local 12.
Гокінс пробігла стометрівку за 1 хвилину і 2,95 секунди.
"Приголомшливо! Я така рада. Залишайтеся здоровими, не припиняйте бігати. Я збираюся бігати так довго, як зможу. Це весело, і мені подобається цим займатися", — прокоментувала вона своє досягнення.
Вона тренується просто на вулиці поруч із будинком, за її словами, робить це нерегулярно.
"Я старію і розумію, що не так багато стометрівок мені залишилося. І я не хочу витрачати їх на тренування", - кокетливо заявляє нова рекордсменка.
Нагадаємо, офіційний жіночий світовий рекорд у бігу на 100 метрів становить 10,49 секунди. Його ще 1988 року встановила американка Флоренс Ґріффіт-Джойнер. Вона померла 1998 року у віці 38 років.