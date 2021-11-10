Фото: Philippe Desmazes nytimes.com Джулія Гокінс

105-річна американка Джулія Гокінс вкотре виправдала своє прізвисько "Ураган". На Іграх для дорослих у Гаммонді, штат Луїзіана (США), вона встановила світовий рекорд у бігу на 100 метрів у категорії Masters Track & Field (вікова категорія 105+), повідомляє видання Local 12.

Гокінс пробігла стометрівку за 1 хвилину і 2,95 секунди.

"Приголомшливо! Я така рада. Залишайтеся здоровими, не припиняйте бігати. Я збираюся бігати так довго, як зможу. Це весело, і мені подобається цим займатися", — прокоментувала вона своє досягнення.

Фото: local12.com Рекордний забіг

Джулія захопилася бігом, коли їй виповнилося рівно 100. Раніше американка займалася велоспортом і навіть брала участь у міжнародних змаганнях у категорії Masters. Але з роками підніматися велосипедом і швидко перемикати передачі ставало важче, тому спортсменка вирішила перейти на біг - і їй це сподобалося.

Вона тренується просто на вулиці поруч із будинком, за її словами, робить це нерегулярно.

"Я старію і розумію, що не так багато стометрівок мені залишилося. І я не хочу витрачати їх на тренування", - кокетливо заявляє нова рекордсменка.

Нагадаємо, офіційний жіночий світовий рекорд у бігу на 100 метрів становить 10,49 секунди. Його ще 1988 року встановила американка Флоренс Ґріффіт-Джойнер. Вона померла 1998 року у віці 38 років.