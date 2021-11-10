Українських уболівальників не пустять на вирішальний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії

На матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року між національними командами Боснії і Герцеговини та України не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками, повідомляє пресслужба УАФ.

Таке рішення ухвалила місцева влада, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19 і введення жорстких карантинних обмежень для запобігання розповсюдженню інфекції.

Нагадаємо, 16 листопада підсумкова гра української команди у відбірному турнірі ЧС-2022 розпочнеться о 21:45 за київським часом на стадіоні "Біліно Поле" в Зениці.