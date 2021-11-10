Футболіст-гей з Австралії побоюється за своє життя на Чемпіонаті світу-2022 в Катарі

Австралійський півзахисник "Аделаїди Юнайтед" Джош Кавалло заявив, що боїться їхати на Чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі, через місцеві закони.

Нагадаємо, що Кавалло став першим і поки що єдиним футболістом у світі з найвищих дивізіонів, який здійснив камінг-аут.

Він сказав, що йому було б "страшно" грати на ЧС у Катарі наступного року через жорстку заборону на гомосексуальність і покарання.

"Я читав щось на кшталт того, що [вони] застосовують смертну кару для геїв у Катарі, тому я дуже боюся [цього] і не хотів би їхати в Катар заради цього. І це мене засмучує. Зрештою, чемпіонат світу проходить у Катарі, і один з найбільших здобутків професійного футболіста - це грати за свою країну", - цитує гравця The Guardian.

"Знати, що це відбуватиметься в країні, яка не підтримує геїв і наражає на ризик ваше власне життя, - це мене лякає і змушує задуматися", - заявив Кавалло.

Гомосексуальні відносини заборонені кількома законами Катару з покаранням у вигляді тюремного ув'язнення на строк від одного до десяти років.