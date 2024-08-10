Суперкубок Англії: "Манчестер Сіті" зіграє проти "Манчестер Юнайтед"

Сьогодні, 10 серпня, в матчі на Суперкубок Англії зустрінуться переможець АПЛ "Манчестер Сіті" та володар Кубка Англії "Манчестер Юнайтед".

Гра відбудеться на стадіоні Вемблі в Лондоні і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

У минулому сезоні в АПЛ "Манчестер Сіті" двічі вигравав у МЮ - 2:1 і 3:1. Але у фіналі Кубка Англії манкуніанці взяли реванш 2:1. Загалом у останніх п'яти матчах у МС три перемоги, а у МЮ - дві.

Трохи статистики:

загалом команди провели між собою 193 матчі, за підсумками яких перевага у МЮ: 79 перемог, 61 поразка, 53 нічийні результати;

у рамках Суперкубку Англії команди зустрічалися двічі, в обох випадках перемагав МЮ;

у 2010 та 2011 роках МЮ обігравав "Ман Сіті" у матчах за Суперкубок з перевагою в один м'яч;

минулого сезону "Ман Сіті" виграв чемпіонат Англії;

минулого сезону МЮ виграв Кубок Англії, обігравши у фіналі "Ман Сіті" (2:1);

МЮ є найтитулованішою командою в історії Суперкубку Англії (21 трофеїв), а "Ман Сіті" завоював шість Суперкубків Англії, але три останні - програв. При цьому в трьох останніх матчах за Суперкубок Англії "Ман Сіті" пропускав на останніх хвилинах (89, 90+4, 90+11 хвилин).

Що ж до цього матчу, то за версією експертів Favbet, фаворитом є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу "Манчестер Сіті" можна поставити з коефіцієнтом 1.66. Потенційний успіх "Манчестер Юнайтед" оцінюється коефіцієнтом 5.30, а ймовірність нічиєї - 4.70.

Нагадаємо, що 25 травня "Манчестер Юнайтед" став володарем Кубка Англії. У фінальному манкуніанському дербі команда здолала "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0.