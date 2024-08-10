Українка поступилася в сутичці за золоту медаль.

Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко здобула срібну медаль Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українка поступилася у фіналі японці Сакурі Мотокі (1:12) у ваговій категорії 62 кг.

На старті сутички Ірина Коляденко виглядала активнішою, але не форсувала подій. Перший пункт був саме за українкою. Потім японка здобула 4 пункти завдяки двом результативним діям.

Фото: EPA/UPG Ірина Коляденко бореться у фіналі Олімпійських ігор.

Фото: EPA/UPG Ірина Коляденко під час фінальної сутички проти Сакури Мотокі на Олімпіаді-2024.

Фото: EPA/UPG Ірина Коляденко бореться у фіналі Олімпійських ігор-2024.

У другому періоді українка знову пішла вперед, намагаючись скоротити відставання. Японка ж змогла заробити ще 4 пункти. Мотокі не зупинялася, довела рахунок до 1:12 і перемогла.

На шляху до фіналу Ірина здолала Орхон Пуревдорж із Монголії (8:7), болгарку Біляну Дудову (7:3) та Айсулуу Тинибекову (9:2).

Після сутички Коляденко Україна має в активі 5 срібних медалей на Олімпіаді у Парижі.

Нагадаємо, у медальній скарбничці України на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей: 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.