Олексій Середа – восьмий у фіналі змагань зі стрибків у воду на Олімпіаді-2024

Український стрибун у воду Олексій Середа посів восьму сходинку у змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.
Про це повідомило Суспільне спорт.
Український стрибун виконав перші три стрибки з помилками, отримавши 200.1 очка. Після інших трьох спроб Олексій отримав у підсумку 426.90 бала. Найкращим стрибком Середи був останній – 86.40. Після усіх спроб він розташувався на восьмій сходинці, погіршивши свій результат Токіо-2020 на дві позиції.
Перед Олімпіадою Олексій травмувався, тому не зміг набрати оптимальні кондиції.
Нагадаємо, у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді Олексій Середа та Кірілл Болюх фінішували п'ятими.