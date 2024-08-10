Олексій Середа – восьмий у фіналі змагань зі стрибків у воду на Олімпіаді-2024

Олексій Середа під час фінального виступу на Олімпійських іграх-2024.

Український стрибун у воду Олексій Середа посів восьму сходинку у змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Український стрибун виконав перші три стрибки з помилками, отримавши 200.1 очка. Після інших трьох спроб Олексій отримав у підсумку 426.90 бала. Найкращим стрибком Середи був останній – 86.40. Після усіх спроб він розташувався на восьмій сходинці, погіршивши свій результат Токіо-2020 на дві позиції.

Перед Олімпіадою Олексій травмувався, тому не зміг набрати оптимальні кондиції.

Нагадаємо, у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді Олексій Середа та Кірілл Болюх фінішували п'ятими.