Головне за ніч та ранок суботи, 10 серпня: 90 боєзіткнень, наслідки ворожого удару по Костянтинівці, ситуація на Курщині

Станом на ранок 10 серпня 2024 року серед загиблих внаслідок удару РФ по Костянтинівці ідентифіковано тіла двох дітей — дівчаток 9 та 11 років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, однієї дитини.

Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 71 авіаудару, скинувши 91 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 170 - із реактивних систем залпового вогню. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири пункти управління, три засоби ППО, сім артилерійських систем, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Від початку вторгнення Росія втратила близько 589 700 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У суботу вранці, 10 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. 1 працівник загинув, ще декілька отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюються.

У суботу, 10 серпня, російська армія атакувала Борівську громаду Ізюмського району на Харківщині. Також під обстрілами опинилися Богодухівськи район, Харків та Куп'янщина. Є загиблі, поранені та руйнування.

Більше інформації – в новині.

Режим "контртерористичної операції", який російська влада надвечір п'ятниці оголосила у Брянській області, було розширено. Як пишуть пропагандистські ЗМІ, до зони проведення "КТО" додано Бєлгородську та Курську області.

В Національному антитерористичному комітеті Росії заявляють, що "українськими військовими вчинена безпрецедентна спроба дестабілізації обстановки у низці регіонів". Відомство також поширює бездоказову та непідтверджену інформацію, що "результатом терористичної атаки на території Курської області підрозділів Збройних Сил України стали жертви серед мирного населення, руйнування житлових будинків та інших цивільних об'єктів".

Українська сторона події у Курській області РФ офіційно не коментує.

Міжнародне агентство з атомної енергетики відреагувало на події у Курській області, де розташована атомна електростанція із двома активними блоками, двома у стані зупинки та ще двома на стадії будівництва.

У заяві, оприлюдненій на сайті МАГАТЕ, директор відомства Рафаель Гроссі "через повідомлення про значну військову активність" нагадав сторонам про гарантії безпеки ядерного об'єкта під час збройного конфлікту.

Гроссі також наголосив, що встановлені агентством принципи безпеки для Запорізької атомної електростанції мають бути застосовані і щодо Курської АЕС. Головним з них є фізична цілісність станції. Цей імператив має бути дотриманий, "де б об'єкт не був розташований". Директор просить сторони вдатися до максимально можливих обмежень задля уникнення ядерного інциденту з потенційними радіологічними наслідками. Гроссі перебуває "на зв'язку з уповноваженими органами влади обох країн".

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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