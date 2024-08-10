"Контртерористичну операцію" в Росії поширили ще на два регіони

Окрім Брянської, режим запровадили також у Бєлгородській та Курській областях.

Режим "контртерористичної операції", який російська влада надвечір п'ятниці оголосила у Брянській області, було розширено. Як пишуть пропагандистські ЗМІ, до зони проведення "КТО" додано Бєлгородську та Курську області.

В Національному антитерористичному комітеті Росії заявляють, що "українськими військовими вчинена безпрецедентна спроба дестабілізації обстановки у низці регіонів".

Відомство також поширює бездоказову та непідтверджену інформацію, що "результатом терористичної атаки на території Курської області підрозділів Збройних Сил України стали жертви серед мирного населення, руйнування житлових будинків та інших цивільних об'єктів".

Українська сторона події у Курській області РФ офіційно не коментує.