Зазвичай надмірно обережні західні партнери Києва цього разу не чинять супротиву.

Операція українських військ у Курській області Росії отримала від західного світу "зелене світло". Більш того - завдяки їй партнери просто зараз змінюють своє ставлення до ударів по території РФ. Таких висновків дійшло у своєму матеріалі видання Politico.

Журналісти звернули увагу, що наразі немає жодних ознак того, щоб союзники, які раніше демонстрували обережність та нерішучість, чинили супротив діям ЗСУ на території ворога. Навіть Німеччина, яка особливо боялася спровокувати Кремль дозволом на використання своєї зброї, зайняла позицію підтримки.

У міністерстві закордонних справ у Берліні Politico заявили, що "Україна має гарантоване міжнародними законами право захищатися, і воно не обмежується її власною територією".

Судячи з відео, оприлюднених німецьким виданням Bild, для атаки в бік Курська українські сили використовують надану Німеччиною техніку. Голова безпекового комітету Бундестагу Маркус Фабер підтвердив, що ЗСУ можуть вести наступальні дії з використанням усього арсеналу наданих Берліном засобів, включно з танками Leopard-2.

Будь-яких офіційних коментарів щодо операції у Курській області з боку політичного та військового керівництва України не надходило.