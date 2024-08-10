США виділяють Ізраїлю 3,5 млрд доларів на придбання американської зброї, - CNN

Ці гроші були передбачені законопроєктом про додаткове фінансування Ізраїлю на суму 14,1 млрд доларів, який Конгрес ухвалив у квітні.

США виділяють Ізраїлю 3,5 млрд доларів на придбання американської зброї та військового обладнання.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновників, знайомих з цим питанням.

Держдепартамент повідомив законодавців, що адміністрація Байдена має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів для військового фінансування, повідомило одне з джерел.

Ці гроші були передбачені законопроєктом про додаткове фінансування Ізраїлю на суму 14,1 млрд доларів, який Конгрес ухвалив у квітні.

Фінансування було виділено цього тижня, оскільки Ізраїль і регіон взагалі готуються до нападу з боку Ірану та, можливо, Хезболли. Це пов'язано з ймовірним вбивством Ізраїлем високопоставлених лідерів ХАМАС і Хезболли в Тегерані та Бейруті.

При цьому Ізраїль не отримає негайно зброю американського виробництва на 3,5 млрд доларів. Фінансування призначене для того, щоб Ізраїль міг придбати системи, які будуються зараз і, ймовірно, будуть доставлені за кілька років.

Додаткове фінансування також виділяє обладнання на мільярди доларів, яке Пентагон може взяти зі своїх власних запасів.