Санкції проти Білорусі запровадила і Канада. У списку - син Лукашенка

Канада ввела санкції проти десяти фізичних осіб і шести юридичних осіб у четверту річницю так званих президентських виборів у Білорусі.

Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

У перелік потрапили білоруські судді, які ухвалювали вироки противниками режиму Олександра Лукашенка, а також особи, які управляють військовим виробництвом у республіці в координації із РФ, та компанії оборонно-промислового сектору. Тощо.

Зокрема, йдеться про сина Лукашенка Миколу, суддів Юлію Близнюк, Віталія Синілу, Ірину Прадун, Валентину Новікову, а також Мінський електротехнічний завод, конструкторське бюро "Дисплей", Мінський науково-дослідний інститут приладобудування, "Планар", "Гомсельмаш" та інші.